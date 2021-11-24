В Іспанії з-під води вийшло село, яке затопили 30 років тому. Тепер люди їздять туди фотографуватись

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В Іспанії з-під води вийшло село, яке люди покинули 30 років тому, щоб звільнити місце для водосховища. Сталось це через різке падіння рівня води.

Про це повідомляє Daily Mail.

Село Асередо пішло під воду у 1992 році, коли португальська гідроелектростанція закрила свої шлюзи, внаслідок чого річка Ліма затопила землі та будівлі на околицях. Ця річка розташовується на території Португалії та Іспанії, і в 1968 році влада обох країн домовилася побудувати на ній греблю Ліндозо. Для цього необхідно було затопити села по берегах річки та переселити звідти мешканців. В Асередо жило 120 людей.

Зараз видно залишки будинків, зерносховищ та навіть іржаві автомобілі. Деякі з 70 сільських будинків, збудованих з каменю та дерева, все ще частково стоять, і хоча багато з них провалилися або змилися, частини їхніх дахів пережили десятиліття затоплення. Також було виявлено обриси сільськогосподарських угідь із камʼяними стінами і дороги та стежки, що проходять через все село. На місце зараз приїжджають люди та фотографуються.

Щоб виселити мешканців місцевих сіл, португальська гідроенергетична компанія EDP розпочала переговори. Спочатку більшість людей, які жили в Асередо, не хотіли залишати свої будинки, хтось пізніше за гроші погодився зʼїхати, хтось ні: на знак протесту люди голодували, влаштовували демонстрації і мали сутички із поліцією. Крім Асередо у 1992 році, після закриття греблі, під водою зникли ще чотири села — Про Бао, Бускальку, А Релойра та Лантеміль.