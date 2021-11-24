На Новий рік та Різдво українці матимуть три додаткові вихідні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Annie Spratt / Unsplash
На різдвяні та новорічні свята українці матимуть три довгі вікенди з додатковими вихідними. Про це йдеться у Кодексі законів України про працю.
Якщо найважливіші свята різдвяно-новорічного циклу припадають на суботу-неділю, то вихідний переносять на робочий день.
Такими святами є:
- 25 грудня і 7 січня — Різдво Христове;
- 1 січня — Новий рік.
Цьогоріч Різдво за григоріанським календарем (25 грудня) припадає на суботу, через що у понеділок 27 грудня буде вихідний день.
Новий рік, 1 січня, також припадає на суботу, тож 2 січня офіційно вважається неробочим днем.
А от Різдво за юліанським календарем відзначатимуть у пʼятницю, 7 січня. У цьому випадку вихідні розтягнуться на три дні — з 7 до 9 січня. Відтак українці матимуть подовжені вихідні упродовж трьох тижнів поспіль.
Повний графік вихідних:
- 25 грудня, субота;
- 26 грудня, неділя;
- 27 грудня, понеділок;
- 1 січня, субота;
- 2 січня, неділя;
- 3 січня, понеділок;
- 7 січня, пʼятниця;
- 8 січня, субота;
- 9 січня, неділя.