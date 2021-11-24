Кабмін затвердив план заходів для деолігархізації. Що він передбачає

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Кабмін затвердив план заходів, який дозволить запобігати зловживанням з боку олігархів. Цей документ називається «План заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)».

Ціль документа — визначити правові та організаційні заходи, спрямовані на розвиток системи запобігання загрозам національній безпеці внаслідок надмірного впливу олігархів і повʼязаних із ними осіб.

У пояснювальній записці плану зазначено, що він має допомогти ефективно реалізувати закон про олігархів.

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що закон про олігархів — це лише частина (вкрай важлива) величезного обсягу роботи, яку ще потрібно виконати.

«У плані заходів — картинка майбутнього повніша. Там і регулювання лобізму, і посилення спроможності АМКУ, й антикорупція із судами, і справедливі тарифи, і медіарегулювання, і критична інфраструктура, й енергетична безпека», — сказав міністр.

За його словами, план заходів буде ще доповнюватися, «але загальне уявлення можна отримати вже після публікації розпорядження КМУ».

Серед заходів, які прописані у плані, є:

посилення спроможності Антимонопольного комітету;

обовʼязковість держреєстрації лобіювання та держреєстр лобістів — до грудня 2022 року;

забезпечення справедливого й ефективного правосуддя (Верховний суд, Вища рада правосуддя, КСУ) до грудня 2023 року;

гарантування безпеки постачання електроенергії та природного газу до березня 2022 року;

припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі до вересня 2023 року;

зменшення зловживань олігархами впливом на медіа до грудня 2022 року;

посилення контролю за фінансовими операціями олігархів до грудня 2022 року;

мінімізації впливу олігархів на політичні партії та виборчі кампанії до вересня 2022 року;

невідворотність покарання за політичну корупцію до червня 2022 року;

приведення рівня тарифів на залізничні перевезення до економічно обґрунтованих до грудня 2022 року;

встановлення економічно обґрунтованих ставок на перевалку вантажів у ДП «МТП «Южний» до лютого 2023 року;

створення незалежної від впливу олігархів авіакомпанії до грудня 2022 року.

Крім цього, планується не допустити зловживання олігархами міжнародно-правовими інструментами захисту шляхом ініціації змін до чинних міжнародних договорів про те, що такі інструменти не поширюються на інвестиції українських бенефіціарних власників компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях.

Нагадаємо, 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.

Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів.