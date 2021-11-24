«Слуга народу» ігноруватиме телеканали олігарха Ахметова «Україна» та «Україна 24»

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Фото УНІАН

Фракція «Слуга народу» спільно вирішила ігнорувати телеканали олігарха Ріната Ахметова «Україна 24» та «Україна», оскільки вони «перетворилися на відверто пропагандистські «ДТЕК 24» і «Олігарх».

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

«Ми вирішили ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави та суспільства. Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані в корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива», — йдеться в заяві.

Речниця додала, що коли олігарх дозволить редакціям і журналістам повернутися до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики, то вони переглянуть своє рішення.

«У той же час ми залишаємося абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано та заради обʼєктивного інформування суспільства», — резюмувала Палійчук.

Загалом фракція наголосила, що причиною такого рішення стало «системне та навмисне розповсюдження фейків на вказаних телеканалах, публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху, відверті маніпуляції, ненадання права на відповідь і яскраві прояви тієї олігархічної системи, з якою бореться команда президента».