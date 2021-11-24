В Антарктиді хочуть прокласти швидкісний інтернет. Кабель протягнуть до американської станції «Мак-Мердо»

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Національний санітарний фонд США (NSF) почав вивчати можливість прокладання оптоволоконного кабелю до Антарктиди для побудови мережі високошвидкісного інтернету. Ідеться про американську станцію «Мак-Мердо» (McMurdo), яка щорічно приймає до тисячі вчених.

Про це пише The Verge.

Швидкісний інтернет необхідний вченим, щоб прискорити розвиток досліджень, оптимізувати низку процесів, а також для звʼязку та передачі даних. Дослідникам досі іноді доводиться зберігати дані на жорстких дисках, щоби фізично передати їх додому.

Високошвидкісний інтернет має фундаментально змінити життя в Антарктиді. Зараз станціям доводиться покладатися на супутниковий інтернет для звʼязку зі світом, але він іноді дає збої, а пропускна здатність у нього нижча. «Мак-Мердо» для звʼязку використовує антену на острові Росса.

NSF розглядає можливість прокласти кабель дном Південного океану від Антарктиди до Нової Зеландії та Австралії.

National Science Foundation