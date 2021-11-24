Уперше в історії Швеції посаду премʼєр-міністра отримала жінка

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Уперше в історії Швеції премʼєр-міністром стала жінка. Парламент королівства призначив на посаду Магдалену Андерссон — лідерку соціал-демократів (Socialdemokraterna).

Про це повідомляє The Local.

У шведській системі кандидат у премʼєр-міністри не потребує підтримки більшості в парламенті. Потрібно не набрати більшість голосів депутатів, а отримати менше половини голосів проти. Андерссон не підтримали 174 із 349 депутатів парламенту — усе вирішив один голос.

54-річна Андерссон почне виконувати обовʼязки премʼєра після формальної зустрічі із королем Карлом XVI Густавом, яка відбудеться 26 листопада. Вона змінить на посаді Стефана Льовена, який пішов у відставку на початку листопада. Сама Андерссон до призначення обіймала посаду міністра фінансів.