У Німеччині посилили коронавірусні обмеження: перебувати у транспорті й на робочому місці можна лише з COVID-документами

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У Німеччині з 24 листопада запрацювали нові COVID-правила — тепер люди можуть перебувати у транспорті та на робочому місці лише якщо вони вакциновані від коронавірусу, мають негативний результат тесту на COVID-19 (не більше 24 годин) або довідку про одужання.

Про це повідомляється на сайті Федерального уряду країни.

Також зазначається, що за порушення цих правил можуть оштрафувати як роботодавців, так і працівників.

Водночас у Німеччині повторно запроваджують вимогу працювати з дому, якщо немає вагомих причин для відмови від дистанційної роботи, наприклад, через відсутність просторових чи технічних умов у будинку.

Окрім цього, роботодавці повинні пропонувати своїм співробітникам, які не можуть працювати з дому, робити тести на коронавірус принаймні двічі на тиждень, і вимагати носити захисні маски.

Нові правила стосуються перебування у місцевому та міжміському громадському транспорті (автобуси, поїзди тощо), а також у літаках.

Водночас ці правила не поширюються на маленьких дітей, школярів та перевезення у таксі.

Наразі правила запроваджені на території всієї країни до 19 березня 2022 року. Проте в уряді не виключають можливого продовження на три місяці.