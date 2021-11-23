Домагання в університеті імені Карпенка-Карого: викладач Талашко звільнився через «стан здоровʼя» і пішов на пенсію
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Народний артист України, викладач Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого Володимир Талашко, якого в серпні 2021 року публічно звинуватили в сексуальних домаганнях, звільнився через «стан здоровʼя».
Цю інформацію у виші підтвердили на запит «Радіо Свобода», а про те, що Талашко написав заяву про звільнення, стало відомо 8 листопада.
«Університет пiдтверджує факт звiльнення народного артиста України, Талашка Володимира за власним бажанням у зв’язку зi станом здоров’я i переходом на пенсiю за віком», – йдеться в листі, який підписала виконувачка обов’язків ректора закладу Інна Кочарян.
Що стосується звинувачень у домаганнях, то робоча група передала правоохоронцям заяви колишніх студенток про харасмент з боку викладача.
- 8 серпня сценарист Богдан Ірвін оприлюднив дві історії колишніх абітурієнток Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. Жінки розповіли про сексуальні домагання з боку викладача цього вишу Володимира Талашка. Після цього про домагання з боку Талашка розповіли ще кілька студенток і журналістка Ірина Сампан, яка брала у нього інтервʼю.
- Талашко всі звинувачення заперечував. В університеті заявили, що його усунуть від роботи на час роботи комісії, яка має перевірити інформацію про домагання. 8 листопада стало відомо, що Талашко звільнився за власним бажанням.