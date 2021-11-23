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В Україні запустили перший застосунок для допомоги тим, хто постраждав від домашнього насилля

Автор:
Софія Телішевська
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d3sign / Getty Images

В Україні запустили перший мобільний застосунок WhiteRibbonUA для допомоги жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насилля.

Основа функція додатка — прямий звʼязок із поліцією, там зібрано усі номери телефонів для екстреного виклику та функція пошуку найближчого центру підтримки, поліцейського відділку або служби екстреної допомоги.

Також у додатку можна вести «облік проявів домашнього насилля», для цього є функція «Мій щоденник».

Для виявлення ознак домашнього насилля в застосунку доступні:

WhiteRibbonUA доступний в AppStore і Google Play.