В Україні запустили перший застосунок для допомоги тим, хто постраждав від домашнього насилля

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В Україні запустили перший мобільний застосунок WhiteRibbonUA для допомоги жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насилля.

Основа функція додатка — прямий звʼязок із поліцією, там зібрано усі номери телефонів для екстреного виклику та функція пошуку найближчого центру підтримки, поліцейського відділку або служби екстреної допомоги.

Також у додатку можна вести «облік проявів домашнього насилля», для цього є функція «Мій щоденник».

Для виявлення ознак домашнього насилля в застосунку доступні:

інформація про поширені типи жорсткого поводження та приклади домашнього насильства;

конфіденційний тест про стан стосунків «Я в небезпеці»;

розділ «Керівництво з інтернет-безпеки» для захисту себе й безпечного перебування в цифровому світі (інтернет, соціальні мережі, інше);

інформаційні матеріали про різні форми сімейного насильства, види підтримки, поради як вийти з насильницьких стосунків.

WhiteRibbonUA доступний в AppStore і Google Play.