У США розробили пристрій, який рятує від передозування опіоїдами

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Enrique Saldivar / Flickr

Науковці Вашингтонського університету розробили пристрій, щоб знизити кількість смертей від передозування наркотиками у час опіоїдної епідемії.

Ця розробка кріпиться до живота і сканує стан організму, коли прилад фіксує передозування, то автоматично вводить у кров налоксон, щоб заблокувати дію опіатів. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Scientific Reports.

Як працює цей пристрій

У цю «розробку» входить коробочка з процесором, пластир з акселерометром, батарея та інжектор. Коли у людини перестає у нормальному ритмі підійматися живіт під час дихання, сканери оцінюють це як передозування опіатами [саме ці наркотики пригнічують дихальний центр мозку].

У цей момент пристрій вводить під шкіру голку та вколює людині налоксон, який використовують у медицині при передозуванні героїном чи іншими опіатами.

Загалом науковці протестували роботу цього пристрою на 25 наркозалежних добровольцях, які проживають у Ванкувері. Це дослідження показало, що пристрій працює з високою точністю. Потім його протестували на здорових людях, які навмисне затримували дихання, — за 15 секунд прирістрій робив їм укол.

Утім, науковці впевнені, що пристрій зможе значно зменшити рівень смертності, якщо його використовувати за призначенням. Вони визнають, що масштабне «польове» дослідження могло б показати кращу ефективність.

Як у США виникла опіоїдна епідемія

У 1995 році компанія Purdue Pharma випустила на ринок рецептурний знеболювальний препарат OxyContin з діючою речовиною оксикодоном, хімічно схожою на героїн. Пігулки буквально за кілька років стали лідерами на ринку та принесли Purdue $35 мільярдів. OxyContin запускався з агресивною маркетинговою кампанією: зовнішня та ТБ реклама зі слоганом «Мільйони людей страждають від болю, а у нас є рішення». Медиків переконували, що виписувати OxyContin слід не лише при сильному болі, але і при менш гострому, наприклад, при артриті, болю в спині або при спортивних травмах.

У підсумку до 2016 року не менше ніж 11 мільйонів американців безконтрольно споживали ці опіоїди і щороку до 6% таких пацієнтів переходили на вуличний героїн. З 1999 до 2015 року кількість смертей від передозування зросла вп'ятеро — у 2019 році від цього загинули майже 50 тисяч людей. Опіоїдну епідемію називають «найважчою кризою» та «надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я».

Позови проти Purdue почалися на початку 2000-х. У 2003 році Управління з боротьби з наркотиками у складі Міністерства юстиції США заявило, що агресивний маркетинг, який використовувався для просування OxyContin, ускладнив і без того тяжку ситуацію зі зловживанням опіоїдними рецептурними препаратами. У 2006 році проти Purdue вперше подали колективний позов — до суду звернулися одразу пʼять тисяч пацієнтів, які стали залежними від популярних пігулок OxyContin.