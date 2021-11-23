Samsung побудує у США новий завод з виробництва мікрочипів вартістю у $17 мільярдів

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Компанія Samsung побудує в американському штаті Техас завод з виробництва високотехнологічних мікрочипів, який оцінюється в $17 мільярдів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Новий завод буде розташований у місті Тейлор, приблизно за 50 км від Остіну, де Samsung має діючий завод. Його площа становитиме 485 га — він буде більшим за завод в Остіні.

Очікується, що новий завод почне працювати у 2024 році. Міська влада Тейлору запропонувала Samsung податкові пільги в обмін на створення щонайменше 1 800 нових робочих місць. За даними видання, новий завод випускатиме мікрочипи за 3-нанометровою технологією для інших компаній. Раніше Samsung виробляла чипи для Qualcomm і Nvidia.

Дефіцит мікрочипів у світі викликали торгова війна між США та Китаєм і пандемія коронавірусу, через яку зупинилася робота заводів. У 2021 році додалися ще й природні катаклізми в регіонах, де розташовані заводи, які виробляють мікросхеми. Перебої з поставками почалися у виробників ноутбуків, смартфонів, побутової техніки. Сильно постраждала й автомобільна промисловість. За найоптимістичнішими прогнозами, криза закінчиться не раніше ніж у 2023 році.