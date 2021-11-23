Частина команди видання «Букви» звільняється через «булінг» та «токсичну атмосферу»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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The Climate Reality Project / Unsplash
Частина редакції видання «Букви» заявила, що йде з проєкту через «токсичну атмосферу в редакції» та «булінг з боку керівництва».
Заява команди видання була опублікована в Telegram та Facebook, але її невдовзі видалили.
У заяві йшлося про те, що протягом останніх тижнів більшість співробітників редакції чула від керівництва закиди про те, що через них падає «капіталізація бренду», а у деяких вимагали за це компенсацію. Також, виходячи із заяви, багато хто працював понаднормово без оплати праці та без відпусток, а співробітників принижували та звільняли без попередження. Невдовзі раптово знизилися зарплати.
«Останньою краплею» частина команди назвала «редакційні завдання» щодо форсування фотографій колишньої спікерки президента Юлії Мендель та «інші непристойності».
Крім цього, в заяві йшлося і про приниження читачів видання в соцмережах медіаменеджером Петром Терентьєвим, який відповідав нібито від СММ-ника.
Вже за годину в соцмережах «Букв» зʼявилося повідомлення зі словами — «Команда #Букв трохи здивована, що за них розписались їхні колеги, але менш із тим — є новини і ми вам їх принесли».
Яка кількість журналістів звільняється — не уточнюється.
Як передає «Громадське» з посиланням на одну із співробітниць «Букв», з команди йде більша частина редакції — 4 з 5 редакторів та мінімум 2 з 5 співробітників відділу соцмереж.
- «Букви» — це інформаційне суспільно-політичне та економічне інтернет-видання, засноване у березні 2015 року. Співзасновники видання — медіаменеджери Петро Терентьєв та Катерина Рошук.