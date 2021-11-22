Португалія закрила останню вугільну електростанцію і повністю відмовилася від цього палива

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Португалія стала четвертою країною у Європейському Союзі, яка повністю відмовилися від вугілля. Вона закрила останню вугільну електростанцію.

Про це пише Reuters.

У вихідні була закрита електростанція Pego, що розташована за 150 кілометрів від Лісабону. За даними екологів, станція була другим за величиною джерелом шкідливих викидів в атмосферу в Португалії.

Таким чином країна на дев’ять років раніше запланованого терміну повністю відмовилася від використання викопного палива.

Хоча приблизно 60—70% електроенергії у країні видобувають з відновлювальних джерел, Португалія досі залежить від імпорту викопного палива. Власники закритої станції розглядають можливість перейти на спалювання дерев’яних пелетів (так зване біопаливо), але екологи виступають проти. Вони зазначають, що таким чином шкідливі викиди в атмосферу збережутьcя, натомість радять сфокусуватися на сонячній або вітровій енергетиці.

Окрім Португалії, від вугілля вже відмовилися Австрія, Бельгія та Швеція.