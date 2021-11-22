Казахстан постачатиме Україні вугілля морем через заборону Росії на транзит
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Казахстан буде постачати Україні вугілля морем, щоб уникнути ризиків блокади. Усе через те, що Росія заборонила транзит вугілля через свою територію.
Про це пише пресслужба «Центренерго».
Там розповіли, що наразі Казахстан — основний постачальник імпортного вугілля. Однак Росія із середини листопада почала неофіційно стримувати транзит вугілля з Казахстану до України через свою територію.
«Як основного постачальника імпортного вугілля компанія обрала Казахстан. На піку цінового росту це була найкраща пропозиція та оптимальне співвідношення ціни та якості. «Центренерго» співпрацювало з одним із найбільших світових вугледобувних підприємств. Із середини листопада 2021 року Росія почала в неофіційному режимі стримувати транзит казахстанського вугілля в бік України через свою територію», — йдеться ву повідомленні.
Там також зазначили, що 20 листопада в порт «Южний» прибула перша партія вугілля зі США — 60 тисяч тонн.
- Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус написав у своєму Telegram-каналі, що Російська Федерація зупинила транзит вугілля, яке надходить до України з Казахстану. Він заявив, що всі відповідні поставки в листопаді заблоковані, а технічно блокування відбувається на рівні компанії «Российские железные дороги», яка не підтверджує проїзд вагонів з таким вугіллям територією Росії.
- У Росії зазначали, що обмеження на транзит казахстанського вугілля через Росію в Україну повʼязані із завантаженістю інфраструктури з російського боку.
- Росія з 1 листопада зупинила постачати в Україну вугілля, яке використовується для потреб енергетики, через нібито зростання попиту на нього всередині країни.