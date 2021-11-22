Казахстан постачатиме Україні вугілля морем через заборону Росії на транзит

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Казахстан буде постачати Україні вугілля морем, щоб уникнути ризиків блокади. Усе через те, що Росія заборонила транзит вугілля через свою територію.

Про це пише пресслужба «Центренерго».

Там розповіли, що наразі Казахстан — основний постачальник імпортного вугілля. Однак Росія із середини листопада почала неофіційно стримувати транзит вугілля з Казахстану до України через свою територію.

«Як основного постачальника імпортного вугілля компанія обрала Казахстан. На піку цінового росту це була найкраща пропозиція та оптимальне співвідношення ціни та якості. «Центренерго» співпрацювало з одним із найбільших світових вугледобувних підприємств. Із середини листопада 2021 року Росія почала в неофіційному режимі стримувати транзит казахстанського вугілля в бік України через свою територію», — йдеться ву повідомленні.

Там також зазначили, що 20 листопада в порт «Южний» прибула перша партія вугілля зі США — 60 тисяч тонн.