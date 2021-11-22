У президента Болгарії роз’яснили його заяви про Крим — де-юре український, але контролюється Росією

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В адміністрації президента Болгарії Румена Радева оприлюднили роз’яснення його заяв щодо Криму. Там наголошують, що Болгарія визнає Крим українською територією і підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, але наразі півострів контролює Росія.

Про це пише державне агентство БГНЕС.

«З юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Водночас, як наголосив у ході передвиборчих дебатів президент Румен Радев, «наразі» Крим перебуває під контролем Росії, і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою», — зазначається у заяві.

В адміністрації підкреслили, що президент дотримується позиції того, що анексія Криму була порушенням міжнародного права. Водночас він занепокоєний зростанням напруженості у міжнародних відносинах, особливо в Чорноморському регіоні.