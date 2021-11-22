НАБУ повідомило про підозру депутату Сергію Шахову. Той не задекларував 59,5 млн грн

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Детективи Національного антикорупційного бюро України вручили повідомлення про підозру у недостовірному декларуванні чинному народному депутату України з групи «Довіра» Сергію Шахову.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, а імʼя депутата називає програма «Схеми».

Підозру Шахову вручили в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування «Схем» у квітні 2021 року.

Тоді журналісти з’ясували, що на цивільну дружину народного депутата Шахова записані котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки і частки в статутних капіталах низки компаній, а сам нардеп не вказує у декларації ані цю пані, ані зареєстровані на неї активи.

Ідеться про незадекларовані 13 квартир у центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тисячі метрів квадратних, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 гектарів у Київській області, дачу, нежитлову нерухомість, дві автівки, частки у низці субʼєктів господарювання та доходи від продажу нерухомості.

Таким чином, нардеп не вніс до декларації статки на загальну суму понад 59,5 мільйона гривень.

Генпрокурор Ірина Венедіктова уже підписала підозру. Санкція ч. 2. ст. 366-2 КК України передбачає штраф від 51 тисячі гривень до 68 тисяч гривень або від 50 до 200 годин виправних робіт чи обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади.