WhatsApp посилив політику конфіденційності після ірландського штрафу у €225 мільйонів

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Компанія WhatsApp переписала власну політику конфіденційності для європейських користувачів після того, як ірландський регулятор виписав штраф на суму €225 мільйонів.

Про це повідомляє Euronews.

В опублікованій 22 листопада оновленій політиці конфіденційності більш детально прописано, як саме компанія збирає та використовує дані користувачів, які видалилися із месенджера.

WhatsApp також додав більше деталей про правове підґрунтя обробки особистої інформації користувачів.

«Це оновлення не змінює спосіб роботи нашого сервісу, включно з тим, як ми обробляємо, використовуємо або ділимося даними з будь-ким, зокрема і з нашою материнською компанією Meta», — йдеться у поясненні компанії.