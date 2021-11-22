На члена політради «Демсокири» Юрія Гудименка склали протокол за лайку під час сутичок із поліцією біля ОП

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Юлія Вебер / «Бабель»

Національна поліція 22 листопада склала адміністративний протокол на члена політичної ради партії «Демократична сокира» Юрія Гудименка за «дрібне хуліганство».

Сам Гудименко уточнив, що протокол йому вручили через те, що він нецензурно лаявся біля вулиці Банковоъ — під час акції памʼяті Небесної сотні активісти намагались пройти під Офіс президента, але їх не пустили, «хоча була зареєстрована заявка на проведення мирної акції». Гудименко зазначив, що оскаржить цей протокол у суді.

У День гідності та свободи, 21 листопада, у Києві біля будівлі Офісу президента сталися сутички між учасниками акції та правоохоронцями. Кілька сотень учасників ходи намагалися потрапити до ОП, але поліція не дала цього зробити. Після перевірки речей правоохоронці пропустили незначну групу активістів до будівлі, але основна частина залишилася за парканом і спробувала прорватися через поліцейський кордон. Це спровокувало штовханину, люди кричали: «Ганьба».

У ході брали участь представники «Демократичної сокири» та «Руху опору капітуляції», а перед початком акції активісти розмістили на Майдані великий банер з портретами Володимира Зеленського і керівника Офісу президента Андрія Єрмака та написом: «Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність».