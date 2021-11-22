Іспанія заборонила в’їзд невакцинованим туристам з України

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З 22 листопада невакциновані українці з ПЛР-тестом чи тестом на антиген можуть потрапити до Іспанії лише за певних умов. Туризму серед них немає.

Про це йдеться в роз’ясненнях від посольства України в Іспанії.

Вакциновані українці, як і раніше, можуть потрапити до Іспанії з туристичною метою. Для цього потрібно мати сертифікат про вакцинацію препаратами, визнаними в ЄС (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson) або ВООЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin). Після останньої дози має пройти щонайменше 14 днів.

Водночас невакциновані українці з негативними тестами або сертифікатом про одужання можуть в’їхати лише за певних умов:

мають дозвіл на проживання у країнах-членах ЄС чи Шенгенської зони;

мають довгострокову візу країн-членів ЄС чи Шенгенської зони;

медики, які доглядають за людьми похилого віку;

персонал, який зайнятий у перевезенні вантажів, члени екіпажів;

дипломати, консули, члени міжнародних організацій;

студенти, які їдуть на навчання у країни-члени ЄС чи Шенгенської зони;

документально підтвердять наявність вимушених сімейних обставин;

документально підтвердять необхідність в’їзду через форс-мажорні обставини;

висококваліфіковані працівники для виконання необхідної роботи, а також спортсмени міжнародних змагань.

У посольстві також нагадують, що в будь-якому разі перед в’їздом потрібно заповнити спеціальний формуляр та отримати QR-код.