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Іспанія заборонила в’їзд невакцинованим туристам з України

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

K. Mitch Hodge / Unsplash

З 22 листопада невакциновані українці з ПЛР-тестом чи тестом на антиген можуть потрапити до Іспанії лише за певних умов. Туризму серед них немає.

Про це йдеться в роз’ясненнях від посольства України в Іспанії.

Вакциновані українці, як і раніше, можуть потрапити до Іспанії з туристичною метою. Для цього потрібно мати сертифікат про вакцинацію препаратами, визнаними в ЄС (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson) або ВООЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin). Після останньої дози має пройти щонайменше 14 днів.

Водночас невакциновані українці з негативними тестами або сертифікатом про одужання можуть в’їхати лише за певних умов:

У посольстві також нагадують, що в будь-якому разі перед в’їздом потрібно заповнити спеціальний формуляр та отримати QR-код.