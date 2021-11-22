Південнокорейський гурт BTS отримав нагороду «Артист року» премії American Music Awards
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Південнокорейський бойз-бенд BTS назвали «Артистом року» на премії American Music Awards у Лос-Анджелесі. Церемонія нагородження відбулась у неділю, 21 листопада.
Гурт BTS складається з сімох виконавців на чолі з Кімом Намджуном. Бойз-бенд за вісім років існування став популярний в усьому світі й отримав статус корейського «культурного амбасадора». Зараз кліпи BTS набирають по мільярду переглядів. А сам гурт — створює пісні у співпраці з популярними американськими та європейськими виконавцями на кшталт Coldplay та Halsey. Наприкінці вересня BTS навіть виступили з промовою на Генеральній Асамблеї ООН.
Інші переможці премії American Music Awards:
- Новий артист року: Олівія Родріґо;
- Улюблена популярна пісня: Megan Thee Stallion "Body";
- Улюблений кліп: Lil Nas X "MONTERO (CallMe By Your Name)";
- Улюблений поп-артист : Ед Ширан;
- Улюблена поп-артистка: Тейлор Свіфт;
- Улюблений поп-альбом: Тейлор Свіфт "Evermore".
- У канадському університеті Раєрсона розробили курс, присвячений творчості музичних виконавців Дрейка та The Weeknd, які народилися в Торонто. Курс має назву «Деконструкція Дрейка та The Weeknd» і стане доступним для студентів у зимовому семестрі, який почнеться 22 січня 2022.