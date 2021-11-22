Південнокорейський гурт BTS отримав нагороду «Артист року» премії American Music Awards

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Південнокорейський бойз-бенд BTS назвали «Артистом року» на премії American Music Awards у Лос-Анджелесі. Церемонія нагородження відбулась у неділю, 21 листопада.

Гурт BTS складається з сімох виконавців на чолі з Кімом Намджуном. Бойз-бенд за вісім років існування став популярний в усьому світі й отримав статус корейського «культурного амбасадора». Зараз кліпи BTS набирають по мільярду переглядів. А сам гурт — створює пісні у співпраці з популярними американськими та європейськими виконавцями на кшталт Coldplay та Halsey. Наприкінці вересня BTS навіть виступили з промовою на Генеральній Асамблеї ООН.

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