В Україні 326 нових смертей від коронавірусу. Вакцинували майже 100 тисяч людей

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В Україні минулої доби (21 листопада) зафіксували 7 464 нових хворих на COVID-19. Одужали 10 540 людей, а 326 — померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Серед хворих 579 дітей та 74 медики. Госпіталізовано 2 501 людину.

Вакцинували минулої доби 99 826 осіб. Першу дозу отримали 29 382 людини, а другу — 70 444. Повністю вакциновано в країні 9 834 309 українців, що становить 22,2% населення.

«88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози протиковідної вакцини», — зазначили у міністерстві.