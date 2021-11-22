В Україні 326 нових смертей від коронавірусу. Вакцинували майже 100 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні минулої доби (21 листопада) зафіксували 7 464 нових хворих на COVID-19. Одужали 10 540 людей, а 326 — померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Серед хворих 579 дітей та 74 медики. Госпіталізовано 2 501 людину.
Вакцинували минулої доби 99 826 осіб. Першу дозу отримали 29 382 людини, а другу — 70 444. Повністю вакциновано в країні 9 834 309 українців, що становить 22,2% населення.
«88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози протиковідної вакцини», — зазначили у міністерстві.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні минув пік захворюваності коронавірусом. Усі показники стабілізуються, і регіони почнуть поступово виходити з «червоних» зон.
- Зараз 18 областей та місто Київ перебувають у «червоній» зоні карантину. «Жовтими» залишаються дві області — Кіровоградська і Тернопільська.