Китайська тенісистка Пен Шуай звʼязалася з Олімпійським комітетом. Вона запевняє, що перебуває у безпеці

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Китайська топтенісистка Пен Шуай поговорила відеозвʼязком із чиновниками Міжнародного олімпійського комітету. Це був її перший вихід на звʼязок з моменту зникнення з публічного простору на початку листопада.

Про це повідомляють Bleacher Report та Associated Press.

Шуай розмовляла з представниками МОК, зокрема з головою організації Томасом Бахом, протягом 30 хвилин. Вона «подякувала» комітету за занепокоєння і заявила, що перебуває «у своєму будинку в Пекіні в повній безпеці». Спортсменка запевняє, що її здоровʼю та свободі нічого не загрожує, але хоче, щоб її особисте життя поважали та не турбували.

Голова комісії спортсменів Емма Терхо заявила, що Шуай виглядала розслабленою.