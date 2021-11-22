Китайська тенісистка Пен Шуай звʼязалася з Олімпійським комітетом. Вона запевняє, що перебуває у безпеці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Китайська топтенісистка Пен Шуай поговорила відеозвʼязком із чиновниками Міжнародного олімпійського комітету. Це був її перший вихід на звʼязок з моменту зникнення з публічного простору на початку листопада.
Про це повідомляють Bleacher Report та Associated Press.
Шуай розмовляла з представниками МОК, зокрема з головою організації Томасом Бахом, протягом 30 хвилин. Вона «подякувала» комітету за занепокоєння і заявила, що перебуває «у своєму будинку в Пекіні в повній безпеці». Спортсменка запевняє, що її здоровʼю та свободі нічого не загрожує, але хоче, щоб її особисте життя поважали та не турбували.
Голова комісії спортсменів Емма Терхо заявила, що Шуай виглядала розслабленою.
- На початку листопада Шуай у своєму акаунті у китайській соціальній мережі Weibo розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду премʼєр-міністра Китаю в 2013—2018 роках. Однак спортсменка швидко видалила пост, і відтоді про неї нічого не було чути. Після цього WTA закликала провести розслідування.
- 17 листопада китайський державний телеканал CGTN опублікував листа, якого начебто написала Шуай у відповідь на заклик до розслідування від Жіночої тенісної асоціації. У ньому йдеться про наступне: «Що стосується останніх новин, які опублікували на сайті WTA, то їхній зміст я не узгоджувала, вони були опубліковані без моєї згоди. Твердження про сексуальне насильство не відповідають дійсності. Я не зникла, я у безпеці. Я просто відпочивала вдома, зі мною все гаразд. Якщо WTA опублікує ще якісь новини про мене, будь ласка, узгодьте їх зі мною».
- 20 і 21 листопада Шуай зʼявилася на держтелеканалі, але Світова тенісна асоціація засумнівалася в поданій інформації.