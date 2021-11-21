Учасники акції памʼяті Небесної сотні намагались пройти на Банкову — їх не пустили

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Фото з сайту Адміністрації президента України

Біля будівлі Офісу президента в Києві сталися сутички між учасниками акції до Дня Гідності та Свободи й правоохоронцями. Кілька сотень учасників ходи намагалися потрапити до ОП, але поліція не дала цього зробити.

Про це повідомляє hromadske з місця події.

Після перевірки речей правоохоронці пропустили незначну групу активістів до будівлі, але основна частина залишилася за парканом і спробувала прорватися через поліцейський кордон. Це спровокувало штовханину, люди кричали: «Ганьба».

Час від часу учасники акції намагалися прорватися на подвірʼя Офісу президента, але безрезультатно. У поліції повідомили, що під час проведення акцій грубих правопорушень не зафіксовано.

«Поліція діалогу запропонувала учасникам акції біля Офісу президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході, однак вони відмовилися та намагалися потрапити до державної будівлі без проходження фільтраційних заходів», — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що в ході брали участь представники «Демократичної сокири» та «Руху опору капітуляції», а перед початком акції активісти розмістили на Майдані великий банер з портретами Володимира Зеленського і керівника Офісу президента Андрія Єрмака та написом: «Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність».