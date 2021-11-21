«Укрзалізниця» запустила в Одеській області «Дунайський експрес»

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«Укрзалізниця» запустила в Одеській області так званий «Дунайський експрес» сполученням Одеса — Ізмаїл. Він курсуватиме щоденно.

Про це пише пресслужба УЗ.

«Сьогодні ми запускаємо абсолютно нову модель приміських перевезень. Завдяки спільним зусиллям «Укрзалізниці», Одеської обласної держадміністрації та обласної ради відсьогодні на маршрут Одеса — Ізмаїл виходить «Дунайський експрес», який стане стартом потужного розвитку системи приміських перевезень європейського зразка в Україні», — зазначив голова правління УЗ Олександр Камишін.

Поїзд щодня вирушатиме з Одеси о 19:50 і прибуватиме в Ізмаїл о 00:32. У зворотному напрямку він виїжджатиме о 01:29 та прибуватиме до Одеси о 06:11. Вартість квитка становитиме 189 грн.