«Я розповім, що таке драма». Кулеба назвав заяви президента Болгарії Радева про Крим підігруванням російській пропаганді
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Брессонова Ані / УНІАН
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відповів президенту Болгарії Румену Радеву на його слова «драми немає» та заяви, що Крим є російською територією.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей», — обурився Кулеба.
Міністр заявив, що Радев своїми висловлюваннями завдав удару дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС, а також звинуватив його у підігруванні російській пропаганді.
- Раніше під час дебатів зі своїм головним суперником на президентських виборах, які відбудуться 21 листопада, Анастасом Герджиковим Радев заявив, що Крим є територією Росії. Він також назвав запроваджені проти Росії санкції «неефективними».
- Міністерство закордонних справ викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева, якому заявили про некоректність та неприпустимість висловлювань Радева щодо Криму. Також у міністерстві заявили, що очікують на спростування заяви президента Болгарії.
- Натомість Румен Радев, коментуючи свою заяву, сказав, що «драми немає» і що в його словах немає помилки — «на цей час Крим належить Росії».
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ» — так Росія анексувала українську територію.