«Я розповім, що таке драма». Кулеба назвав заяви президента Болгарії Радева про Крим підігруванням російській пропаганді

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Брессонова Ані / УНІАН

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відповів президенту Болгарії Румену Радеву на його слова «драми немає» та заяви, що Крим є російською територією.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей», — обурився Кулеба.

Міністр заявив, що Радев своїми висловлюваннями завдав удару дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС, а також звинуватив його у підігруванні російській пропаганді.