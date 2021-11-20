«Я расскажу, что такое драма». Кулеба назвал заявления президента Болгарии Радева о Крыме подыгрыванием российской пропаганде

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил президенту Болгарии Румену Радеву на его слова «драмы нет» и заявление, что Крым является российской территорией.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей», — возмутился Кулеба.
Министр заявил, что Радев своими высказываниями нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС, а также обвинил его в подыгрывании российской пропаганде.
- Ранее во время дебатов со своим главным соперником на президентских выборах, которые пройдут 21 ноября, Анастасом Герджиковым Радев заявил, что Крым является территорией России. Он также назвал введенные против России санкции «неэффективными».
- Министерство иностранных дел вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева, которому заявили о некорректности и недопустимости высказываний Радева относительно Крыма. Также в министерстве заявили, что ожидают опровержения заявления президента Болгарии.
- Румен Радев, комментируя свое заявление, сказал, что «драмы нет» и что в его словах нет ошибки — «на данный момент Крым принадлежит России».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия аннексировала украинскую территорию.