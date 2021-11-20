У додатку Tesla стався збій, через який водії не могли відкрити свої автомобілі, або завести їх
- Автор:
- Олег Панфілович
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Jp Valery / Unsplash
Деякі водії Tesla поскаржилися на те, що не могли розблокувати та завести електромобіль через збій у додатку.
Про це пише NBC News.
Глава Tesla Ілон Маск особисто відповів на повідомлення одного з автовласників у Twitter, вказавши, що інформація про проблеми перевіряється. У NBC News зазначили, що виявили кілька десятків скарг від водіїв, уточнивши, що не можуть перевірити їхню справжність.
Повідомляється, що від програми Tesla дуже багато залежить — за його допомогою телефони використовуються як ключ для розблокування автомобіля та запуску двигуна, а власники можуть отримати доступ до багатьох елементів управління. Коли розпочався збій, сталося повне відключення програми від серверів.
- Федеральне агентство США, яке відповідає за безпеку дорожнього руху, розпочало офіційне розслідування щодо компанії Tesla через систему автопілота в її автомобілях.