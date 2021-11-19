Apple до 2025 року випустить власний безпілотний електрокар

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Компанія Apple має намір до 2025 року випустити повністю безпілотний електромобіль. У ньому не буде керма та педалей.

Про це пише Bloomberg.

Інженери компанії, які раніше займалися розробкою програмного забезпечення для Apple Watch, тепер працюють над створенням повністю автономного автомобіля.

Водночас на панелі авто буде великий сенсорний екран, який, власне, і дозволить управляти електрокаром. За даними видання, сидіння будуть розташовані одне навпроти одного, як у лімузині. Крім того, транспорт оснастять й іншою технікою Apple.

Наразі команда фахівців вже розробила чип, який відповідатиме за автономне керування. Компанія приділяє особливу увагу безпеці транспортного засобу, тому шукає компетентних інженерів для тестування й розробки відповідної функції.