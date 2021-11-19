Справа Шеремета: суд продовжив запобіжний захід усім трьом підозрюваним
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Ольга Чернишук
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід усім трьом підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це пише Укрінформ.
Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко продовжили нічний домашній арешт, а Яні Дугарь — термін дії спеціальних зобовʼязань. Запобіжні заходи триватимуть до 19 січня 2022 року.
Наступне засідання у цій справі призначили на 6 грудня.
- 12 грудня 2019 року тодішній глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 28 вересня 2020 року суд присяжних почав розгляд справи по суті.