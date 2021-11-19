Справа Шеремета: суд продовжив запобіжний захід усім трьом підозрюваним

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Facebook / Ольга Чернишук

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід усім трьом підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це пише Укрінформ.

Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко продовжили нічний домашній арешт, а Яні Дугарь — термін дії спеціальних зобовʼязань. Запобіжні заходи триватимуть до 19 січня 2022 року.

Наступне засідання у цій справі призначили на 6 грудня.