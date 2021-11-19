Джо Байден пройде медогляд. Він передає повноваження президента США Камалі Гарріс — уперше жінці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Scott Olson / Staff
Президент США Джо Байден у пʼятницю, 19 листопада, передасть свої повноваження віцепрезиденту Камалі Гарріс на час, доки він перебуватиме під анестезією — йому зроблять колоноскопію. Це вперше в історії США, коли обовʼязки президента буде виконувати жінка.
Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, цитує CNN.
Байден прибув вранці 19 листопада до Медичного центру Уолтера Ріда, щоб пройти плановий щорічний медичний огляд — його перше медичне обстеження на посаді президента (йому 78 років).
Віцепрезидент США, відповідно до американської Конституції, приймає на себе президентські повноваження, доки президент проходить медичну процедуру, яка потребує анестезії. Так, наприклад, у 2002 та 2007 роках віцепрезидент Дік Чейні мав президентські повноваження, коли президент Джордж Вокер Буш проходив планову колоноскопію.
- Американський журнал Time назвав персонами 2020 року президента США Джо Байдена та його віцепрезидента Камалу Гарріс. Гарріс журнал назвав символом «зміни поколінь, свіжого погляду і втілення різноманітності Америки». Вона стала першою жінкою-афроамериканкою, яка посіла пост віцепрезидента країни.