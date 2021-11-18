У Пакистані запровадили хімічну кастрацію для ґвалтівників-рецидивістів

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Парламент Пакистану ухвалив закон, який передбачає хімічну кастрацію як можливе покарання для серійних ґвалтівників та прискорений судовий розгляд процесів над підозрюваними у сексуальних злочинах (для цього мають створити окремі суди).

Про це повідомляє CNN.

Визнані винними у груповому зґвалтуванні будуть засуджені до страти або довічного увʼязнення. Закон одразу набув чинності.

За даними некомерційної організації War Against Rape, менш як 3% ґвалтівників засуджуються судами в Пакистані. Хімічна кастрація, що здійснюється за допомогою ліків, практикується у Польщі, Південній Кореї, Чехії та деяких штатах США.

Премʼєр-міністр Імран Хан заявив минулого року, що хоче ввести покарання на тлі національного протесту з приводу збільшення числа правопорушень та конкретного випадку, коли жінка їхала по шосе, її витягли з машини та зґвалтували двоє чоловіків під дулом пістолета.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала розслідувати причини сексуальних посягань замість того, щоб вдаватися до суворіших покарань.

«Замість того, щоб відволікати увагу, влада повинна зосередити увагу на важливій роботі з реформування, яка спрямована на усунення причин сексуального насильства», — заявила Amnesty.

Нагадаємо, що у січні у найбільш густонаселеній провінції Пакистану Пенджабі оголосили незаконними тести на цноту у тих, хто пережив сексуальне насильство.

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