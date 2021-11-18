До кінця 2022 року Україна отримає два британські військові тральщики типу Sandown. ВМС почали набір екіпажів

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Військово-морські сили України розпочали набір екіпажів на два мінні тральщики типу Sandown, які Військово-морський флот Великої Британії має передати Україні до кінця 2022 року.

Як повідомляє «АрміяInform», Україна отримає мінних мисливців HMS Blyth і HMS Ramsey — кораблі пройдуть повну ревізію техстану, ремонт, модернізацію та дооснащення.

Кораблі типу Sandown мають водотоннажність 450 тонн, довжину 52,6 метра і ширину 10,5 метра. Швидкість тральщиків цього типу — до 13 вузлів (24 км/год) на дизельній тязі та до 6,5 на електричній. Екіпаж складається з 34 осіб, а на озброєнні стоять три кулемети калібру 12,7 мм.

HMS Blyth і HMS Ramsey вивели зі складу Королівського флоту в серпні цього року.

У рамках британської навчальної місії Orbital офіцери Королівських ВМС вже провели низку занять з протимінної безпеки для офіцерів українських ВМС.