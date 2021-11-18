В Україні планували замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка

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Кузьмін Олександр / УНІАН

На міністра аграрної політики Романа Лещенка планували замах. Це «Бабелю» підтвердили джерела в Міністерстві внутрішніх справ і в Офісі президента.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу 18 листопада розповів, що справа повʼязана з діяльністю Лещенка у 2018 році — до посади в міністерстві. Увечері 17 листопада відбулася зустріч замовників (основний — громадянин США; українка знайшла тут виконавця) і нападника в ресторані, там вони обговорили всю ситуацію (планувалось викрадення і побиття міністра), внесли завдаток у розмірі $20 тисяч. Громадянин США мав виїхати з України, а після цього мали напасти на Лещенка. Усіх підозрюваних затримали, вони в ізоляторі тимчасового утримання, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Лещенко теж прийшов на брифінг і заявив, що кілька годин тому повернувся із Саудівської Аравії — із відрядження, і тоді йому Монастирський розповів про цей замах.

Інформацію про те, що замах готується, поліція отримала кілька місяців тому. Основний мотив — гроші, які Лещенко начебто у 2018 році не повернув громадянину США. Міністр наголосив, що той займався шахрайством із насінням (намагався продати посівний матеріал із ГМО, що заборонено в Україні), а потім шантажем.

Також Лещенко на брифінгу згадав статтю в Kyiv Post, в якій нібито викладено суть його конфлікту з громадянином США.

«Американський фермер Курт Грошанс звинуватив Лещенка у крадіжці $250 тисяч, що Лещенко категорично заперечував. Навпаки, він заявив Kyiv Post, що американець вчинив злочин, за яке Лещенко хотів, щоб його увʼязнили», — ідеться в матеріалі.

Також зазначається, що колишні партнери по бізнесу працювали разом у 2018 році. Грошанс приїхав до України вирощувати врожай та найняв Лещенка, щоб той керував бізнесом. Їхні стосунки зіпсувалися через шість місяців: Грошанс звинувачував Лещенка у «великомасштабній крадіжці», а той звинувачував Грошанса в тому, що він «змусив його працювати в компанії, яка ухилялася від сплати податків і контрабандою переправляла незаконне генетично модифіковане насіння зі США в Україну для вирощування».