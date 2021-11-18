Spotify відображатиме тексти пісень під час їх прослуховування
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Музичний сервіс Spotify запровадив для своїх користувачів функцію The Lyrics — показ текстів пісень під час їх прослуховування.
Тексти доступні для більшої частини колекції пісень, представлених у Spotify, пише пресслужба.
Нова функція доступна власникам безкоштовних і Premium-акаунтів Spotify. Її можна увімкнути в мобільному додатку (iOS та Android), у додатку для компʼютерів (Mac OS і Windows), на телевізорах з Android TV (наприклад, Samsung і LG) та на деяких консолях (PlayStation 4 та 5, Xbox One).
- Стримінговий аудіосервіс Spotify домовився про покупку платформи для аудіокниг Findaway. Це дозволить Spotify запустити у своєму додатку розділ із книгами.
- Імовірно, Spotify укладатиме також інші угоди, щоб повноцінно вийти на ринок аудіокниг. У травні 2021 Spotify уклала партнерство зі шведським сервісом Storytel, користувачі якого в деяких країнах змогли слухати книги на стримінговому сервісі.
- У червні Spotify представила свій аналог соцмережі Clubhouse для голосового спілкування — платформу Greenroom.