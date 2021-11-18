Spotify відображатиме тексти пісень під час їх прослуховування

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Музичний сервіс Spotify запровадив для своїх користувачів функцію The Lyrics — показ текстів пісень під час їх прослуховування.

Тексти доступні для більшої частини колекції пісень, представлених у Spotify, пише пресслужба.

Нова функція доступна власникам безкоштовних і Premium-акаунтів Spotify. Її можна увімкнути в мобільному додатку (iOS та Android), у додатку для компʼютерів (Mac OS і Windows), на телевізорах з Android TV (наприклад, Samsung і LG) та на деяких консолях (PlayStation 4 та 5, Xbox One).