Словаччина вводить локдаун для невакцинованих. У країні рекордна захворюваність на коронавірус

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Словаччина слідом за Чехією вводить локдаун для нещеплених від коронавірусу людей, зокрема для тих, хто ще не хворів на нього.

Про це повідомляє The Guardian.

З 22 листопада вищезгадані особи не зможуть відвідувати громадські місця, крім магазинів із товарами першої необхідності.

У країні протягом останнього тижденя спостерігається рекордне зростання захворюваності — середній добовий показник перевищує 6 300 хворих. За останню добу зафіксували понад 8 тисяч хворих.

Премʼєр-міністр країни Едуард Хегер заявив, що країна змушена вдатися до такого кроку через переповненість лікарень. За його словами, коронавірус зараз є «захворюванням невакцинованих», оскільки понад 70% хворих не зробили щеплення.