Словаччина вводить локдаун для невакцинованих. У країні рекордна захворюваність на коронавірус
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Словаччина слідом за Чехією вводить локдаун для нещеплених від коронавірусу людей, зокрема для тих, хто ще не хворів на нього.
Про це повідомляє The Guardian.
З 22 листопада вищезгадані особи не зможуть відвідувати громадські місця, крім магазинів із товарами першої необхідності.
У країні протягом останнього тижденя спостерігається рекордне зростання захворюваності — середній добовий показник перевищує 6 300 хворих. За останню добу зафіксували понад 8 тисяч хворих.
Премʼєр-міністр країни Едуард Хегер заявив, що країна змушена вдатися до такого кроку через переповненість лікарень. За його словами, коронавірус зараз є «захворюванням невакцинованих», оскільки понад 70% хворих не зробили щеплення.
- З 22 листопада локдаун для тих, хто не вакцинувався від коронавірусу і не перехворів на нього, вводить Чехія. До цього такий же локдаун запровадила Австрія.
- Також частковий локдаун запровадили в Нідерландах.