Фільм українського режисера Олега Сенцова отримав дві нагороди на кінофестивалі у Стокгольмі

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Кримінальна драма про лихі девʼяності «Носоріг» (Rhino) авторства українського режисера Олега Сенцова стала переможцем Стокгольмського міжнародного кінофестивалю. Фільм отримав «Бронзового коня», яким нагороджують найкращу стрічку фестивалю.

Водночас виконавець головної ролі Сергій Філімонов переміг у номінації «Найкращий актор», йдеться на сайті кінофестивалю.

Відповідне рішення ухвалило конкурсне журі на чолі з афганською режисеркою Сахрою Карімі, яку в серпні 2021 року Україна евакуювала з Афганістану.