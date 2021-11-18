Космічний телескоп NASA сфотографував унікальну планетарну туманність

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Космічна рентгенівська обсерваторія «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору зробила світлину планетарної туманності BD+30-3639.

Відповідне фото обсерваторія опублікувала у Twitter.

В описі обсерваторія зазначила, що на світлині велика й гарна бульбашка газу з температурою близько трьох мільйонів градусів за Цельсієм оточує зірку, котра помирає.

Ця зірка розташована приблизно на відстані пʼяти тисяч світлових років від Землі.

За даними науковців, планетарна туманність BD+30-3639 майже в 100 разів перевищує діаметр нашої Сонячної системи.