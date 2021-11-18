Космічний телескоп NASA сфотографував унікальну планетарну туманність
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Космічна рентгенівська обсерваторія «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору зробила світлину планетарної туманності BD+30-3639.
Відповідне фото обсерваторія опублікувала у Twitter.
В описі обсерваторія зазначила, що на світлині велика й гарна бульбашка газу з температурою близько трьох мільйонів градусів за Цельсієм оточує зірку, котра помирає.
Ця зірка розташована приблизно на відстані пʼяти тисяч світлових років від Землі.
За даними науковців, планетарна туманність BD+30-3639 майже в 100 разів перевищує діаметр нашої Сонячної системи.
- Нещодавно астрономам вперше вдалося виявити невелику чорну діру за межами Чумацького Шляху завдяки її впливу на рух сусідньої зірки. Вона розташована в зоряному скупченні в галактиці Велика Магелланова Хмара за 160 тисяч світлових років від Землі.