Швейцарія дозволить одностатеві шлюби з літа 2022 року
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / 波記338 Leung
З 1 липня 2022 року у Швейцарії будуть дозволені одностатеві шлюби. Уряд оприлюднив результати вересневого референдуму «Шлюб для всіх».
Про це повідомляє Reuters.
Країна стане однією з останніх у Західній Європі, яка легалізувала одностатеві шлюби. Цей процес проходитиме у два етапи — з січня визнаватимуться одностатеві шлюби громадян, які одружилися за кордоном (зараз розглядаються як зареєстроване партнерство). Із липня відповідний закон повністю почне діяти.
При цьому заяву про шлюб можна буде подати з початку 2022 року до 1 липня. Після цієї дати зареєстроване партнерство більше не оформлятимуть.
- Згідно із результатами голосування, явка на референдумі становила 52,60%. Пропозицію «Шлюб для всіх» підтримали 64,1% швейцарців, проти висловилися 35,9%.
- У Швейцарії з 2007 року — з моменту набуття чинності закону про громадянське партнерство — одностатеві пари мали майже такі самі права, як гетеросексуальні пари, але з 2022 року вони зможуть усиновлювати дітей.