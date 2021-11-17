Швейцарія дозволить одностатеві шлюби з літа 2022 року

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Flickr / 波記338 Leung

З 1 липня 2022 року у Швейцарії будуть дозволені одностатеві шлюби. Уряд оприлюднив результати вересневого референдуму «Шлюб для всіх».

Про це повідомляє Reuters.

Країна стане однією з останніх у Західній Європі, яка легалізувала одностатеві шлюби. Цей процес проходитиме у два етапи — з січня визнаватимуться одностатеві шлюби громадян, які одружилися за кордоном (зараз розглядаються як зареєстроване партнерство). Із липня відповідний закон повністю почне діяти.

При цьому заяву про шлюб можна буде подати з початку 2022 року до 1 липня. Після цієї дати зареєстроване партнерство більше не оформлятимуть.