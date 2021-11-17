Комітет ООН схвалив проєкт оновленої резолюції про порушення прав людини в окупованому Криму

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Третій комітет 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН ухвалив проєкт оновленої резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму та місті Севастополі.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

Відповідну резолюцію підтримали 64 країни, ще 20 були проти, а 94 — утрималися.

Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації, Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Куба, Північна Корея, Індія, Казахстан, Сербія, Судан, Сирія, Киргизстан, Філіппіни, Сербія, Венесуела, Зімбабве.

У документі наголошується, що силове захоплення Криму незаконне і є порушенням міжнародного права.

Ключовими нововведеннями стали:

відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова;

підтримка співпраці в «Кримській платформі»;

наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму;

вимога скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар.

Документ закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму та вимагає звільнити незаконно утримуваних українців.

Проєкт резолюції наголошує на винятковій відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.

Резолюція стане офіційним документом ООН після фінального голосування в Генеральній Асамблеї ООН в грудні.