«Щоб запобігти спекуляціям». МЗС Росії опублікувало листування з Парижем і Берліном щодо організації «нормандського саміту»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Міністерство закордонних справ Росії опублікувало дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главамизовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом щодо організації «нормандського саміту»
Відповідні листи розміщені на сайті російського МЗС.
Публікацію пояснили тим, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі в «нормандському форматі» регулярно викривлюється.
«Щоб запобігти подальшим спекуляціям, МЗС Росії вирішило оприлюднити першоджерела й опублікувати дипломатичне листування міністрів», — заявили в росыйському відомстві.
У листуванні Лавров назвав умовою для проведення «нормандської зустрічі» підготовку підсумкової заяви і надіслав колегам проєкт такої заяви. Російське міністерство оприлюднило і цей документ — він містить положення про організацію «прямого діалогу між Києвом та Донецьком і Луганськом».
Також російська сторона покладала на Київ відповідальність за порушення режиму припинення вогню.
На це Німеччина і Франція відповіли, що заяви РФ не відповідають дійсності, а пропозиції російські сторони не будуть враховані у «нормандському форматі».
- 10 листопада Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві запланованих перемовин у «нормандському форматі». Вони зазначають, що РФ висуває неприйнятні умови та хоче стати нейтральним посередником.
- Офіційна Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», яку голова МЗС Франції Жан Ів Ле Дріан пропонував провести 11 листопада. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія чекає відповіді на свої пропозиції від 29 жовтня за підсумковим документом потенційної зустрічі, а у нього в листопаді дуже щільний графік.
- Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. «Жива» зустріч у Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично ухиляється від підготовки зустрічі.