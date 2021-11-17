«Щоб запобігти спекуляціям». МЗС Росії опублікувало листування з Парижем і Берліном щодо організації «нормандського саміту»

Новини

Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главамизовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом щодо організації «нормандського саміту»

Відповідні листи розміщені на сайті російського МЗС.

Публікацію пояснили тим, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі в «нормандському форматі» регулярно викривлюється.

«Щоб запобігти подальшим спекуляціям, МЗС Росії вирішило оприлюднити першоджерела й опублікувати дипломатичне листування міністрів», — заявили в росыйському відомстві.

У листуванні Лавров назвав умовою для проведення «нормандської зустрічі» підготовку підсумкової заяви і надіслав колегам проєкт такої заяви. Російське міністерство оприлюднило і цей документ — він містить положення про організацію «прямого діалогу між Києвом та Донецьком і Луганськом».

Також російська сторона покладала на Київ відповідальність за порушення режиму припинення вогню.

На це Німеччина і Франція відповіли, що заяви РФ не відповідають дійсності, а пропозиції російські сторони не будуть враховані у «нормандському форматі».