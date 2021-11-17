Apple вперше дозволить своїм клієнтам самостійно ремонтувати техніку

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Компанія Apple вперше дозволить своїм клієнтам самостійно ремонтувати свої пристрої. Apple анонсувала на своєму сайті запуск програми Self Service Repair, яка дасть доступ людям до оригінальних комплектуючих та інструментів Apple.

Self Service Repair стартує в США на початку 2022-го і протягом року впроваджуватиметься в інших країнах.

Клієнти зможуть купити в офіційному онлайн-магазині понад 200 запчастин та інструментів для ремонту, а також отримають від Apple докладні інструкції з ремонту пристроїв у домашніх умовах. Компанія опублікує інструкції на сайті.

На першому етапі скористатися програмою зможуть власники смартфонів з лінійок iPhone 12 та iPhone 13, а пізніше власники компʼютерів Mac з чіпами M1, включаючи MacBook Air, 13-дюймовий MacBook Pro, Mac mini та 24-дюймовий iMac. Зі стартом Self Service Repair будуть доступні екрани, камери та акумулятори для смартфонів, а в майбутньому асортимент поповняться.

Як пише The Verge, в Apple зазначили, що самостійний ремонт не анулює гарантію на пристрій, наприклад, у разі поломки, але акцентували на тому, що програма розрахована на людей з досвідом ремонту техніки.