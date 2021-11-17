Чехія слідом за Австрією вводить локдаун для невакцинованих

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Pedro Szekely / Flickr

Чехія з понеділка, 22 листопада, вводить локдаун для тих, хто не вакцинувався від коронавірусу та не перехворів на нього. Їм буде заборонений доступ до публічних місць і заходів.

Про це премʼєр-міністр Андрій Бабіш заявив у середу, 17 листопада, цитує The Guardian.

Уряд має затвердити повний перелік обмежень на засіданні 18 листопада. Причина локдауну — сплеск захворюваності (за добу 16 листопада виявили 22 479 нових хворих). До цього невакциновані могли відвідувати громадські місця та публічні заходи, якщо мали негативний результат тесту.

Першою країною ЄС, яка запровадила локдаун для невакцинованих, стала Австрія. На роботу чи в будь-які інші громадські місця, зокрема в магазини, невакциновані там можуть ходити лише за наявності тесту. У деяких регіонах запровадять комендантську годину для невакцинованих.