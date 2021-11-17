Вибух авто у Ліверпулі: терорист готував атаку близько 7 місяців і страждав від психічного розладу

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Невдалий терористичний акт у Ліверпулі готувався близько 7 місяців. Поліція розповіла деталі підготовки вибуху та деякі дані про самого терориста.

Про це повідомляє AFP.

За даними контртерористичної поліції, теракт готував вже загиблий уродженець Іраку 32-річний Емад аль-Суалмін. Він орендував нерухомість у Ліверпулі у квітні 2021 року і з того часу купував елементи для саморобної бомби.

Поліція зʼясувала, що аль-Суалмін страждав на психічні розлади, що підтвердив один із його родичів. На цьому ґрунті у аль-Суалміна у 2017 році був арешт за зберігання ножа, після чого йому довелося пройти курс у психіатричній лікарні. Також відомо, що чоловік раніше прийняв християнство.

Приналежність аль-Суалміна до якогось ісламського угруповання поліція не встановила — мабуть, він діяв сам. Попри це, 15 листопада, у Великій Британії підвищили рівень терористичної загрози, а поліція затримала чотирьох людей, які, можливо, можуть бути повʼязані із вибухом аль-Суалміна.