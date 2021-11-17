TikTok попереджатиме користувачів про небезпечні для здоров’я челенджі

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Соціальна мережа TikTok вживатиме додаткових заходів для боротьби з небезпечними для здоровʼя користувачів онлайн-випробуваннями — челенджами.

Про це повідомляє ВВС.

Занепокоєння щодо безпеки виникли на тлі повідомлень про отримані травми серед користувачів після участі в деяких таких челенджах.

Зокрема, нещодавно британська опікова асоціація повідомила про зростання кількості дітей, яким потрібна трансплантація шкіри через опіки, які вони отримали під час TikTok-флешмобу (#honeycomb). У домашніх умовах діти готували печиво дальгона за мотивами серіалу «Гра в кальмара» і часто завдавали собі травм.

Також минулого року набуло популярності випробування Skull Breaker («Руйнівник черепів»), за правилами якого двоє людей підставляють підніжку третьому під час стрибка. Такі падіння часто закінчуються ударами потилицею об підлогу та відповідними травмами.

Серед інших челенджів є Milk-crate challenge, в якому відчайдухам пропонується видертися на піраміди ящиків з-під молока. Такі спроби часто закінчуються у відділенні травматології.

Експерти зазначають, що не всі челенджі небезпечні, утім треба більше працювати над запобіганням травмам у користувачів, які здебільшого є неповнолітніми дітьми.

Для перевірки ефективності своєї роботи з виявлення шкідливих онлайн-викликів TikTok провела опитування серед вчителів, батьків і пʼяти тисяч підлітків віком від 13 до 19 років у Великій Британії, США, Німеччині, Австралії, Італії, Бразилії, Мексиці, Індонезії, Вʼєтнамі та Аргентині.

Вивчивши результати опитувань, у TikTok заявили, що розширять технологію, яка «попереджає команди з безпеки про раптове збільшення кількості шкідливого контенту, повʼязаного з хештегами».