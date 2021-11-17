Підвищення вартості проїзду у Києві: у Раді розкритикували рішення і готують аудит, регулятор вимагає погодити тарифи

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Віталій Тараненко / УНІАН

Віцеспікер Верховної Ради, член партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко назвав заплановане підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва «несправедливим».

Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради 17 листопада.

«Я так розумію, що в казні Києва вже закінчилися кошти… Я теж є користувачем громадського транспорту і теж їздив у метро. І я не впевнений, що майже євро за проїзд у київському громадському транспорті — це справедлива і зрозуміла для киян ціна. Тому що євро коштує проїзд в європейських столицях, де виглядають по-іншому транспортні засоби. Інший запах там і доходи інші, і мережа маршрутів більш розвинена», — наголосив Корнієнко.

Під час засідання Верховної Ради із заявою від двох фракцій виступила народна депутатка Леся Забуранна («Слуга народу»). Вона розкритикувала підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва у 2,5 раза та корупцію у столичній владі. Нардепка також запевнила, що фракції ініціюють повний аудит роботи міського транспорту Києва.

Окрім цього, у Державній регуляторній службі України нагадали, що перед підвищенням вартості проїзду влада Києва повинна отримати позицію служби.

«Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми — рішення не може бути ухвалене», — заявив очільник служби Олексій Кучер.

За його словами, у разі порушення цієї вимоги рішення може бути скасоване через суд.