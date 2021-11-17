Мінцифри: Подати заявку на отримання «тисячі Зеленського» можна буде через додаток «Дія»

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Заявку на отримання тисячі гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу можна буде отримати через додаток «Дія».

Про це «Бабелю» повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Проєкт реалізовуватимуть Міністерство економічного розвитку, Міністерство культури, Національний банк та уряд.

«Програма працюватиме так. Кожен, хто отримав, два щеплення проти коронавірусної хвороби, зможе отримати від держави одну тисячу гривень. Подати заяву можна буде за допомогою застосунку «Дія», — пояснили у Мінцифри.

За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни — на внутрішні або авіа, залізничні перевезення. До кінця року на програму виділять близько 3 млрд гривень. Стільки ж — на початку 2022 року.

Також держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці кошти, зокрема людям літнього віку.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кошти виплачуватимуться на віртуальні платіжні картки. Вони не обкладатимуться податками, а також не впливатимуть на отримання субсидії. У програмі зможуть взяти участь приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні.