На аукціоні Sothebyʼs за рекордні майже $35 мільйонів продали автопортрет Фріди Кало

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На аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за рекордні майже $35 мільйонів продали автопортрет Фріди Кало «Дієго і я».

Про це повідомляє Reuters.

Картина, на якій зображена сама художниця та її чоловік Дієго Рівера, була написана 1949 року.

Покупцем є засновник музею латиноамериканського мистецтва Malba в Буенос-Айресі Едуардо Костантині, він придбав роботу Фріди Кало за $34,9 мільйона — це рекордна сума для робіт латиноамериканських художників. У цю суму також включено збори у розмірі $3,9 мільйона.

Досі найдорожчою роботою Кало, проданою на аукціоні, була «Дві оголені жінки в лісі» 1939 року — $8 мільйонів.

Попередній рекорд для латиноамериканських художників було встановлено у 2018 році, коли роботу Дієго Рівери «Суперники» продали за $9,76 мільйона на аукціоні Christie's.