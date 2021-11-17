На аукціоні Sothebyʼs за рекордні майже $35 мільйонів продали автопортрет Фріди Кало
- Автор:
- Катерина Кадакова
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На аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за рекордні майже $35 мільйонів продали автопортрет Фріди Кало «Дієго і я».
Про це повідомляє Reuters.
Картина, на якій зображена сама художниця та її чоловік Дієго Рівера, була написана 1949 року.
Покупцем є засновник музею латиноамериканського мистецтва Malba в Буенос-Айресі Едуардо Костантині, він придбав роботу Фріди Кало за $34,9 мільйона — це рекордна сума для робіт латиноамериканських художників. У цю суму також включено збори у розмірі $3,9 мільйона.
Досі найдорожчою роботою Кало, проданою на аукціоні, була «Дві оголені жінки в лісі» 1939 року — $8 мільйонів.
Попередній рекорд для латиноамериканських художників було встановлено у 2018 році, коли роботу Дієго Рівери «Суперники» продали за $9,76 мільйона на аукціоні Christie's.
- Раніше на аукціоні Sotheby's продали 11 робіт Пабло Пікассо вартістю у $110 мільйонів.
- Перед цим аукціонний дім продав за 18,58 мільйона фунтів стерлінгів (близько $25,4 мільйона) картину вуличного художника Бенксі «Любов у сміттєвому баку», яку частково було знищено вбудованим в рамку шредером у 2018 році.