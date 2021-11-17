За добу від коронавірусу в Україні померли 769 людей

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Протягом минулої доби в Україні від коронавірусної хвороби померли 769 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Протягом 16 листопада зафіксовано 18 668 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей — 1 312, медпрацівників — 403). До лікарень потрапили 4 468 хворих, одужали 20 211 жителів країни.

Від початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 3 263 417 людей. Ускладнення хвороби призвели до смерті 78 754 людей. Побороти недугу вдалося 2 684 584 пацієнтам.

Крім того, протягом доби в Україні 294 855 людей були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 114 029 людей, повністю імунізовані — 180 826.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину, одну дозу отримали 12 445 579 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 9 068 241. Загалом проведено 21 513 820 щеплень.

«88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не були вакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини», — підкреслили в МОЗ.