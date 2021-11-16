Uber Shuttle припиняє роботу у Києві

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Компанія Uber анонсувала закриття сервісу Shuttle у Києві після 2,5 року роботи — з 19 листопада (пʼятниця) він не буде доступним. Про це компанія повідомила у вівторок, 16 листопада.

Uber поверне невикористаний баланс пакетів Shuttle, які будуть дійсні станом на 19 листопада, на картку, з якої їх купували. Для пакетів, які купували за готівку, повернення вартості буде у формі кредитів Uber, які можна використати на таксі.

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Нагадаємо, що Uber Shuttle запустили у травні 2019 року, cервіс був доступний з понеділка до пʼятниці з 07:00 до 21:00. Поїздка коштувала від 20 до 60 гривень (залежно від дальності маршруту).