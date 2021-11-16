ДБР розслідує аварію за участю нардепа Олексія Ковальова
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Алексей Ковалев / Facebook
Державне бюро розслідувань почало розслідувати ДТП за участю народного депутата фракції «Слуга народу» Олексія Ковальова, який 15 листопада врізався у вантажівку на одеській трасі. Про це «Бабелю» повідомили у ДБР.
Аварія сталася вранці 15 листопада 2021 року під час маневру вантажівки – водій повертав там, жде розвертається зустрічний транспорт. У результаті зіткнення депутат отримав вивихи, садна та рвану рану верхньої губи. Водій вантажівки не поранився.
Ознак алкогольного спʼяніння у водіїв не виявили. Підстав для притягнення до кримінальної відповідальності будь-кого з водіїв наразі не має, слідство ще триває.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шестеро людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього раніше розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був у авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, були пасажирами. Сам Трухін вперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.