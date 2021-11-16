ДБР розслідує аварію за участю нардепа Олексія Ковальова

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Алексей Ковалев / Facebook

Державне бюро розслідувань почало розслідувати ДТП за участю народного депутата фракції «Слуга народу» Олексія Ковальова, який 15 листопада врізався у вантажівку на одеській трасі. Про це «Бабелю» повідомили у ДБР.

Аварія сталася вранці 15 листопада 2021 року під час маневру вантажівки – водій повертав там, жде розвертається зустрічний транспорт. У результаті зіткнення депутат отримав вивихи, садна та рвану рану верхньої губи. Водій вантажівки не поранився.

Ознак алкогольного спʼяніння у водіїв не виявили. Підстав для притягнення до кримінальної відповідальності будь-кого з водіїв наразі не має, слідство ще триває.